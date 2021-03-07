استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.. انفجار لغم بسيارتين

أفاد مدير مشفى السلمية ناصح عيسى باستشهاد 18 مواطناً ووقوع ثلاث إصابات جراء انفجار ألغام بسيارتين في محمية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة.



الانفجار وقع في سيارتين كانتا تقلا عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في قريتي حداجة ورسم الأحمر، بمنطقة وادي العذيب بالريف الشرقي لمحافظة حماة، حيث تم اسعافهم إلى مشفى السلمية الوطني



وفي وقت سابق قضى عدد من الأشخاص وأصيب 20 آخرون بانفجار لغمين بريف السلمية. وفي كل عام تتكرر حوادث مقتل مدنيين خلال عملهم بجمع ثمرة الكمأة دون خطوات جدية للحد من المشكلة.



وفي 27 من شباط الماضي، قضى خمسة أشخاص وأصيب 13 آخرين بجروح بانفجارات مماثلة بسيارة تقل عددًا من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر، وهي الحادثة الثانية التي تشهدها منطقة سلمية في يومين.