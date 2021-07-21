استشهاد مدني بقذائف الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على الطريق الدولي M4 شمال الرقة

استشهد مدني وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي “ام فور” شمال مدينة الرقة.



وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بفترات متقطعة خلال الساعات الماضية الطريق الدولي “ام فور” ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين تصادف مرورهم بسيارتهم على الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.



ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الأهالي ووقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.