استشهاد عائلة بلغم أرضي من مخلفات الإهابيين في تدمر

استشهد رجل وزوجته وابنته وأصيب ابنه بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة البيارات الغربية غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.



وانفجر لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة البيارات الغربية غرب مدينة تدمر ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته في العقد الخامس من عمرهما وابنتهما الطفلة (5 سنوات) وإصابة ابنهما بجروح وهم من سكان بادية تدمر.



وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح للوكالة أن الانفجار أدى إلى إصابة أفراد أسرة بأكملها من سكان المنطقة تم نقلهم إلى مشفى تدمر الوطني حيث استشهد ثلاثة منهم متأثرين بجروحهم وهم الأب وزوجته وطفلتهما بينما أجريت الإسعافات اللازمة لابنهما الشاب قبل أن يتم نقله إلى مشافي حمص.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها بالقرى والبلدات والأراضي الزراعية والتي تم تصنيع بعضها بطريقة متطورة بإشراف خبراء أجانب ما يجعل عملية العثور عليها وتفكيكها أكثر تعقيداً.