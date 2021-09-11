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استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف سلمية الشمالي الشرقي

استشهدت طفلة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات إرهابيي “داعش” في قرية أبو الفشافيش التابعة لناحية السعن بريف سلمية.

وانفجرت في حماة  “قنبلة من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)  في قرية أبو الفشافيش التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات”.

وقال الدكتور أسامة ملحم مدير مشفى سلمية حيث تم نقلها إليه إن سبب وفاتها هو جراحها بالغة الشدة جراء انفجار القنبلة.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” وغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي حيث استشهد الشهر الماضي طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة الفانات بريف سلمية الشمالي.