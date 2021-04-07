استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
في اتصال مع الوزير المقداد.. وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة

استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية

استشهد مدني وخطف وأصيب عدد آخر في اعتداء لإرهابيي تنظيم “داعش” على مجموعة من أهالي بلدة السعن بريف منطقة السلمية الشرقي بحماة أثناء جمعهم الكمأة.


وذكرت وكالة “سانا” أن إرهابيين من تنظيم “داعش” هاجموا بالبنادق الحربية مجموعة مواطنين من أهالي بلدة السعن بريف السلمية الشرقي خلال جمع الكمأة وخطفوا عددا منهم.


وأضحت الوكالة أن الهجوم الارهابي أدى أيضا إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج.


واستشهد 18 مدنيا وأصيب 3 آخرون في السابع من آذار الماضي بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي “داعش” بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.