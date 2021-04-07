استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية

استشهد مدني وخطف وأصيب عدد آخر في اعتداء لإرهابيي تنظيم “داعش” على مجموعة من أهالي بلدة السعن بريف منطقة السلمية الشرقي بحماة أثناء جمعهم الكمأة.



وذكرت وكالة “سانا” أن إرهابيين من تنظيم “داعش” هاجموا بالبنادق الحربية مجموعة مواطنين من أهالي بلدة السعن بريف السلمية الشرقي خلال جمع الكمأة وخطفوا عددا منهم.



وأضحت الوكالة أن الهجوم الارهابي أدى أيضا إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج.



واستشهد 18 مدنيا وأصيب 3 آخرون في السابع من آذار الماضي بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي “داعش” بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.