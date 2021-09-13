استشهاد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش

استشهد شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة الصبورة بمنطقة سلمية بريف حماة الشرقي.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة الصبورة بريف سلمية الشرقي تسبب باستشهاد شاب يبلغ من العمر 17 عاما.



وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها من تلك المناطق بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة.