قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة
اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومسلحي إحدى العشائر في محيط مدينة إعزاز
روسيا تدعو لاستئناف الحوار السوري - السوري العاجل دون مواعيد مختلقة
مباحثات «الدستورية» السورية تنطلق منتصف الشهر المقبل في جنيف
تحريك ملفّ «الركبان»: «الإيجابية الدولية» تَعبر التنف؟
قمّةٌ روسية - تركية على وقْع التحوّلات: حظوظ «تسوية إدلب» تتعزّز
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.
صلاحيات لمراقب التموين لتنظيم اي مخالفة يراها أو يسمع بها دون الحاجة لشكوى
الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور
تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بعدد من قرى وبلدات ريف درعا
الانفتاح العربي على سوريا بداية مرحلة جديدة أم خطة أميركية؟
وزارة المالية تصدر ألفي قرار حجز إحتياطي خلال النصف الأول من العام الحالي
ألف طبيب سوري في الصومال
لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع
«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!

استشهاد رجل إطفاء وإصابة مدنيين في حريق ضمن سوق دمشق القديمة

استشهد عنصر من فوج إطفاء دمشق وأصيب مدنيان في حريق اندلع اليوم بمستودع أقمشة ضمن سوق زقاق المحكمة وامتد إلى عدد من المحال التجارية.

وأوضح العميد أحمد عباس مدير فوج الدفاع المدني أن عناصر الإطفاء وأكثر من خمس سيارات إطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي تسبب باستشهاد رجل الإطفاء حسين المحمد واختناق مدنيين واحتراق ستة محال بالكامل وانهيار محال أخرى مشيراً إلى أن طبيعة المكان والأزقة الضيقة أعاقت وصول سيارات الإطفاء بسرعة.

واندلع حريق في مستودع أقمشة في سوق زقاق المحكمة بمنطقة الحريقة جانب سوق مدحت باشا وامتد إلى عدد من المحال التجارية المبنية من الخشب واللبن سريعة الاشتعال.