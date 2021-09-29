استشهاد رجل إطفاء وإصابة مدنيين في حريق ضمن سوق دمشق القديمة

استشهد عنصر من فوج إطفاء دمشق وأصيب مدنيان في حريق اندلع اليوم بمستودع أقمشة ضمن سوق زقاق المحكمة وامتد إلى عدد من المحال التجارية.



وأوضح العميد أحمد عباس مدير فوج الدفاع المدني أن عناصر الإطفاء وأكثر من خمس سيارات إطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي تسبب باستشهاد رجل الإطفاء حسين المحمد واختناق مدنيين واحتراق ستة محال بالكامل وانهيار محال أخرى مشيراً إلى أن طبيعة المكان والأزقة الضيقة أعاقت وصول سيارات الإطفاء بسرعة.



واندلع حريق في مستودع أقمشة في سوق زقاق المحكمة بمنطقة الحريقة جانب سوق مدحت باشا وامتد إلى عدد من المحال التجارية المبنية من الخشب واللبن سريعة الاشتعال.