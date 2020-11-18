استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي بقصف إسرائيلي

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه حوالي الساعة “الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.