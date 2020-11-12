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استخراج مئات المسامير وزجاج من معدة مريض في السعودية

استخراج مئات المسامير وزجاج من معدة مريض في السعودية

استطاع فريق طبي سعودي أن يستخرج مئات المسامير وقطع الزجاج من معدة مريض في حادثة نادرة تسبب بها مرض نفسي يعاني منه.

وذكرت تقارير محلية أن الأطباء في مستشفى شرق جدة استقبلوا المريض وبدأوا بفحوصات تقليدية لمعرفة سبب الألم الذي يعاني منه في بطنه. قبل أن تقودهم الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية لوجود عدد كبير من المسامير والزجاج داخل معدة المريض.

واضطر الفريق الطبي لإجراء عمل جراحي طارئ للمريض، لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام، وهو ما تم بنجاح، وبمجموع 230 مسماراً وقطعا من الزجاج.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للمسامير التي تم استخراجها من معدة المريض، وسط تعجب من قدرة المريض على ابتلاع ذلك العدد الكبير من الأجسام المعدنية المدببة مع قطع الزجاج الحادة.

بدوره قال الفريق الطبي الذي يشرف على حالة المريض، أنه في وضع مستقر، ويخضع حالياً للعلاج النفسي.

يذكر أن اضطراب “البيكا” النفسي، يدفع المصابين به إلى رغبة قسرية بتناول الأشياء الخالية من أي قيمة غذائية، أو المواد غير الصالحة للأكل كالخشب والمعدن، وتستمر الحالة لأكثر من شهر.

ويتمثّل المرض ببعض الأنواع الفرعية، متضمنة تناول النفايات العضوية أو المواد الأرضية كالتراب والطين والقذارة، أو تناول الزجاج والشعر والصوف.