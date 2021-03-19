استاذ جامعي يخرج عن المألوف ويعايد طلابه في "عيد المعلم" !!

تحتفل سورية بعيد المعلم هذا العام في الثامن عشر من آذار، حيث يبادل الطلاب اساتذتهم بكلمات الشكر والامتنان والدعاء لهم بالصحة والعافية، كما هو متعارف عليه.إلا أن أحد الاساتذة الجامعيين قرر أن يخرج عن المألوف ويعايد طلابه وجميع الطلبة السوريين بمناسبة "عيد المعلم".



حيث نشر الدكتور "أحمد العيسى" أستاذ في قسم اللغة الانكليزية بجامعة تشرين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك : "خلافاً للذين يعايدون معلميهم في عيد المعلم، انا سأعايد طلابي".ويرى "العيسى" أن طلابه يستحقون المعايدة لأنهم منحوه لقب "المعلم"، قائلاً : "طلابي الذين منحوني لقب المعلم، الذين علموني كيف يكون المعلم، ولماذا يحب الطلبة المعلم، وعلموني ان المعلم في جوهره متعلم".ومن وجهة نظر الاستاذ الجامعي فإنه "من لا يتعلم من طلابه، لا يستحق أن ينال لقب المعلم".وختم "العيسى" منشوره بتوجيه المعايده والتحيه لكل الطلبة السوريين الذين يتحملون المستحيل في ظل الظروف الراهنة لمتابعة تحصيلهم العلمي، قائلاً : "إلى طلبتي جميعاً، وطلبة سورية الرائعين الصابرين الذين يتحملون ما لم يتحمله جيل، يتحملون المستحيل، كل عام وأنتم الخير".