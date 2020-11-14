استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن استئناف عملية خروج النازحين من مخيم الركبان على حدود الأردن مع سورية.



وقال نائب مدير مركز “حميميم” للمصالحة في سورية والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، في بيان صحفي: “تم استئناف خروج النازحين من مخيم الركبان، وخلال الساعات الـ24 الماضية خرج عبر معبر جليب إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 203 أشخاص، بينهم 59 إمرأة و96 طفلاً”.



وذكر غرينكيفيتش أن العدد العام للنازحين الذين خرجوا من مخيم الركبان منذ فتح معبر جليب بلغ 20038 شخصاً، بينهم 5711 امرأة و9946 طفلاً.



وتم إغلاق المخيم الواقع على حدود الأردن مع جنوب سورية في ظل جائحة فيروس كورونا، وسبق أن فتحت سورية وروسيا ممرات إنسانية لإخلاء المخيم لكن قوات الاحتلال الأمريكية المنتشرة في قاعدة “التنف” بالقرب من المخيم عرقلت هذه العملية لدعم المسلحين المختبئين بين النازحين.



يذكر أن مخيم الركبان يقع قرب الحدود السورية-الأردنية في منطقة التنف، حيث أقامت قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها، في ظل ظروف معيشية كارثية يعاني منها سكانه، في حين يرى مراقبون بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إبقاء سكان المخيم هناك لتأمين مسلحين لحماية محيط القاعدة الأمريكية.