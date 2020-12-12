استئناف الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي الدولي قريباً

كشف محافظ الحسكة غسان خليل الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الخارجية من مطار بيروت الدولي إلى مطار القامشلي الدولي وبالعكس، وذلك تلبية لمطالب الأهالي المغتربين من أبناء محافظة الحسكة من أجل قضاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بين أهلهم وذويهم.



وأكد خليل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستكمال النواقص من المستلزمات الضرورية للعمل في مطار القامشلي الدولي من أجل استقبال المغتربين، والتي تشمل تشغيل جهاز الفحص الخاص بالكشف عن فيروس (كورونا) وهو جهاز PCR ، وإجراءات فتح مكتب أو مركز للمصرف التجاري السوري في المطار، مشيراً إلى أن الإجراءات قد تستغرق مدة أقصاها 10 أيام.





تشرين