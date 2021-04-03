استأجرت منزل في المزة وحولته إلى وكر لتعاطي المخدرات والعلاقات المشبوهة وقسم المزة الغربي يلقي القبض عليها وعلى المصدر

بناءً على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة المزة الغربي بوجود شقة يتردد عليها شباب وفتيات في أوقات متأخرة من الليل وبعد المتابعة والمراقبة للشقة ، وبنصب الكمين اللازم تم إلقاء القبض على المدعو (عبدالله - ا) و المدعو (مضر - ر) قبل دخولهما إلى الشقة المذكورة وبتفتيشهما عثر على كمية من مادة الحشيش المخدر ، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعاطي المواد المخدرة وحيازتها مع كل من المدعوة (شذى - س) مستأجرة الشقة و المدعوة (مايا - ا) صديقتها بالشقة المذكورة .



تم تحري الشقة أصولاً وإلقاء القبض على المدعوة (شذى) وتحري المنزل حيث عثر على حبوب مخدرة ممنوعة من الصرف إلا بموجب وصفات طبية ، تم التحقيق معها حيث اعترفت أنها تقوم بتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المخدرة برفقة المقبوض عليهم ضمن الشقة المذكورة في المزة وأنها على علاقة مع المدعو (عبدالله - ا) ويقيم في شقتها بطريقة غير شرعية كما اعترفت بقيامها بإغراء الحدث (مضر - ر) ابن صاحب الشقة لإقامة علاقة غير شرعية معها وقيامها بابتزازه بعد أن قامت بتصويره وهو يقوم بتعاطي الحشيش المخدر ضمن الشقة وذلك للتستر على ماتفعله ضمن شقة والده ، كما اعترفت المدعوة شذى بإقدام صديقتها مايا المقيمة في جرمانا بتعاطي المواد المخدرة عند حضورها إلى الشقة وأيضاً قيامها بعلاقة غير شرعية مع المدعو (عبد الله) ، تم إلقاء القبض على المدعوة (مايا - ا) في محلة جرمانا حيث عثر بحوزتها على كمية من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معها اعترفت بما ذكر ،وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بأن مصدرهم للمادة شخص يدعى (احمد - م) حيث تم إلقاء القبض عليه في محلة المزة بعد أن تم استدراجه بالتحايل من قبل عناصر شرطة المزة الغربي كونه مقيم في محلة التضامن وعثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدر .



تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .



