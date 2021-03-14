ارتقاء شخصين وجرح 3 بانفجار لغمين في ريف حماة

ارتقى شخصان أحدهما ضابط برتبة ملازم في الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون بانفجار لغمين في ريف حماة ، في حادثين منفصلين.



وذكرت صفحات إخبارية في البلاد أن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في أرض زراعية في قرية المغير بريف مدينة محردة، ما أدى إلى مقتل مواطن من بلدة كرناز، وملازم في الجيش من قرية التين.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صفحات إخبارية محلية أن لغما انفجر بشبان كانوا يرعون الأغنام في أراضي قرية كفرهود.



وأوضحت أن ثلاثة من الشبان أصيبوا، تم نقلهم إلى المشفى حيث بترت يد أحدهم، بينما كانت إصابة الآخرين طفيفة.



ويشهد ريف حماة حوادث متكررة لانفجار ألغام من مخلفات الحرب، كان أشدها الذي شهدته قرية رسم الأحمر بريف سلمية الشمالي الشرقي في السابع من الشهر الجاري حيث أدى انفجار لغم مضاد للدروع إلى مقتل 18 شخصا كانوا في سيارة تقل نحو 22 عاملا في طريقهم لجمع الكمأ.





وسائل إعلام سورية