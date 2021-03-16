ارتفع 12 ألف خلال يوم واحد.. غرام الذهب بـ210 آلاف ليرة سورية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية عن يوم أمس، بمقدار 12 آلف ليرة سورية للغرام الواحد لليوم الثلاثاء 16 آذار.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 210 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 209 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت الأونصة السورية الـ 7 ملايين ليرة.



وسبق أن اعتبر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.



في حين عزا رئيس جمعية الصاغة في حلب جان بابلانيان تراجع مبيعات الذهـب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن مع الارتفاع الكبير للأسعار، حيث تتركز المشتريات لدى المواطن على السلع الأساسية وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.



ونصح نقيب الصاغة غسان جزماتي، خلال الشهر الفائت، غير المضطرين لشراء الذهـب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادم، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.