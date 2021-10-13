ارتفاع كبير في سعر الألبسة الشتوية!

أوضح رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش، أن أسعار الألبسة الشتوية لهذا العام ستشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية.



وأعاد دعدوش سبب ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية إلى ازدياد نسب الضرائب (المرعبة) التي تفرضها وزارة المالية على الصناعيين، على حد تعبيره، إضافة إلى تضاعف الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المستوردة، مشيراً إلى أن الدولار الجمركي وصل سعر صرفه في هذا العام إلى 2512 ليرة، بعد أن كان في العام الماضي 1200 ليرة.



وتابع: ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية كالأقمشة مثلاً التي ارتفع سعرها عالمياً وليس على المستوى المحلي فقط، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة أجور العمال، لافتاً إلى أن عدم توافر المازوت في السوق النظامية دفع الصناعيين إلى شرائه من السوق السوداء بسعر يصل إلى خمسة أضعاف سعره في العام الماضي.



واعتبر دعدوش أن ارتفاع سعر المنتج لن يضر بالمستهلك فحسب، وإنما بالصناعي الذي سيخفّض هامش ربحه ليستطيع بيع المنتج، خوفاً من انخفاض حركة الشراء، ولأنه يحتاج إلى سيولة مالية ليقوم بالتصنيع مرة أخرى.



وبرر دعدوش قيام بعض التجار ببيع الألبسة المنتجة في العام الماضي على سعر البضائع المنتجة في العام الحالي، بأن التاجر عندما يبيع بضاعته بسعر قديم لن يستطيع شراء بضائع جديدة بنفس السعر، ما يؤدي إلى توقف عملية الشراء نتيجة خسارته، موضحاً أن عملية التجارة تهدف إلى شراء قطعة بدلاً من قطعة أخرى لتحقق استمراريتها، وليس بيع القطعة والحصول على ثمنها فحسب.



من جانبه كشف عضو اتحاد المصدّرين السوري لصناعة الألبسة الجاهزة سامر رباطة أن سعر الجاكيت الشتوي سيتراوح بين 60 ألف و120 ألف ليرة، وذلك بحسب نوع الأقمشة وكلف الخياطة والإكسسوارات الداخلة في صناعتها.



وفي الوقت الذي توقع فيه دعدوش ارتفاعاً كبيراً لأسعار الألبسة الشتوية في العام الحالي، يرى رباطة أن الأسعار لن ترتفع عن العام الماضي كما يتصور البعض، وذلك نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى عدم توفر حوامل الطاقة من كهرباء ووقود، ناهيك عن شبه انعدام توافر المواد الأولية للصناعة.



واعتبر رباطة أن أي حديث عن توقعات بارتفاع الأسعار يجب أن يرافقه وجود منتجات يتم تصنيعها، مشيراً إلى أن القوة الصناعية انخفضت إلى النصف نتيجة للأسباب الآنفة الذكر، إضافة إلى التخبّط في القرارات والأسواق، الأمر الذي يشكل بيئة غير مستقرّة بالنسبة للصناعي، متوقّعاً أن يكون إقبال المواطنين على الشراء في حدّه الأدنى



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