ارتفاع في أسعار الذهب بعد بيانات التضخّم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعد بيانات التضخّم الأميركية. وقد أدّت بياناتٌ تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ الشهر الماضي، إلى تهدئة المخاوف من أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الدعم للاقتصاد في موعدٍ أقرب من المتوقع.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1751.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول العصر بتوقيت غرينتش، متعافياً بعد خسائر لـ 4 جلساتٍ متتالية.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1752.90 دولاراً للأوقية.



وقال فيليب ستريبل كبير خبراء السوق في "بلو لاين فيوتشرز" في مدينة شيكاغو ، إنَّ "بيانات التضخم الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء ساهمت في تهدئة مخاوف تقليص الدعم الاقتصادي".



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5% الشهر الماضي، بعدما قفز 0.9% في شهر حزيران/يونيو الماضي. ويتماشى هذا مع توقّعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.



وتراجع مؤشر الدولار بعدما تجاوز أعلى مستوياته في 4 أشهر، كما ضعفت عوائد الخزانة الأميركية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ربحت الفضة 0.7% لتصل إلى 23.48 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 2.4% إلى 1019.30 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2633.70 دولاراً.