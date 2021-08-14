الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 40 قتيلاً مع استمرار فرق الكوارث والطوارئ بعمليات البحث وإزالة آثار الدمار التي خلفتها هذه الفيضانات في عدة ولايات.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة للنظام التركي صباح اليوم أن 34 شخصاً في ولاية قسطمونو و6 أشخاص في ولاية سينوب لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات فيما لا يزال البحث جارياً عن مفقود في ولاية بارتين موضحة أنه تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة.

وتسببت الفيضانات في حالة من الفوضى في الولايات الشمالية على البحر الأسود حيث دمرت البنية التحتية للطاقة وتركت نحو 330 قرية بدون كهرباء كما انهارت خمسة جسور ولحقت أضرار بالعديد منها ما أدى إلى إغلاق طرق وجرف أجزاء من طرق أخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الفيضانات وهي تجر عشرات السيارات وأكوام الحطام في الشوارع.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن عدد قتلى الفيضانات والسيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة البحر الأسود شمال تركيا وصل إلى 27 قتيلاً.

ويتعرض شمال تركيا لسيول خلال فصل الصيف حيث تهطل أمطار غزيرة في تلك المناطق.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء سيول اجتاحت المنطقة العام الماضي.