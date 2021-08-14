ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 40 قتيلاً مع استمرار فرق الكوارث والطوارئ بعمليات البحث وإزالة آثار الدمار التي خلفتها هذه الفيضانات في عدة ولايات.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة للنظام التركي صباح اليوم أن 34 شخصاً في ولاية قسطمونو و6 أشخاص في ولاية سينوب لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات فيما لا يزال البحث جارياً عن مفقود في ولاية بارتين موضحة أنه تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة.



وتسببت الفيضانات في حالة من الفوضى في الولايات الشمالية على البحر الأسود حيث دمرت البنية التحتية للطاقة وتركت نحو 330 قرية بدون كهرباء كما انهارت خمسة جسور ولحقت أضرار بالعديد منها ما أدى إلى إغلاق طرق وجرف أجزاء من طرق أخرى.



وأظهرت لقطات تلفزيونية الفيضانات وهي تجر عشرات السيارات وأكوام الحطام في الشوارع.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن عدد قتلى الفيضانات والسيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة البحر الأسود شمال تركيا وصل إلى 27 قتيلاً.



ويتعرض شمال تركيا لسيول خلال فصل الصيف حيث تهطل أمطار غزيرة في تلك المناطق.



ولقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء سيول اجتاحت المنطقة العام الماضي.