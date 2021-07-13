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ارتفاع عدد ضحايا الحريق داخل مركز عزل لمصابي كورونا في العراق إلى 110 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع أمس داخل مركز عزل لمصابي كورونا في أحد مستشفيات محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 110 أشخاص.

وقال مصدر في مديرية صحة محافظة ذي قار لمراسلة سانا إن عدد الضحايا حتى صباح اليوم بلغ 110 أشخاص 77 منهم تم التعرف على هوياتهم و33 لم يتم التعرف عليهم بسبب تفحم الجثث.

وكانت حصيلة سابقة للحريق الذي نشب في مشفى الإمام الحسين في مركز محافظة ذي قار أشارت إلى وفاة 58 شخصاً من المرضى والكادر الطبي.

وقالت مديرية صحة ذي قار إن “الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد أتى على عدة كرفانات شيدت داخل مشفى الإمام الحسين الأمر الذي حاصر المصابين وتسبب في وفاة 58 منهم إضافة إلى العديد من المصابين”.

وأعلنت الحكومة العراقية صباح اليوم الحداد لثلاثة أيام تضامنا مع ضحايا الحريق.

وقال بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن “مجلس الوزراء قرر بعد اجتماع طارئ اعتبار ضحايا الحريق شهداء وإرسال الجرحى إلى خارج العراق لتلقي العلاج اللازم وإعلان الحداد في البلاد ثلاثة ايام واجراء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث”.