ارتفاع ضحايا الفيضانات شمال تركيا إلى 57 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب شمال تركيا إلى 57 قتيلاً إضافة إلى فقدان العشرات مع استمرار عمليات البحث بين الأنقاض وإزالة آثار الدمار التي خلفتها هذه الفيضانات في عدة محافظات.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) قولها في بيان إن 48 شخصاً لقوا مصرعهم في محافظة قسطموني و8 أشخاص في محافظة سينوب وشخصاً واحداً في محافظة بارتين في حين تم إجلاء 2454 شخصاً في المحافظات الثلاث إلى مناطق أخرى بواسطة طائرات هليكوبتر وقوارب.



وأشارت السلطات التركية إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان 62 شخصاً في قسطموني و14 آخرين في سينوب.



بدوره قال وزير البيئة إن الفيضانات تسببت بتدمير وتضرر 454 مبنى على الأقل في المحافظات الثلاث إضافة إلى انهيار 13 جسراً.



وتسببت الفيضانات بحالة من الفوضى في المحافظات الشمالية على البحر الأسود حيث دمرت البنية التحتية للطاقة وتركت نحو 330 قرية دون كهرباء وألحقت أضراراً بالعديد منها ما أدى إلى إغلاق طرق وجرف أجزاء من طرق أخرى.



وأعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أمس المناطق المتضررة مناطق منكوبة.



ويتعرض شمال تركيا لسيول خلال فصل الصيف حيث تهطل أمطار غزيرة في تلك المناطق ولقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء سيول اجتاحت المنطقة العام الماضي.