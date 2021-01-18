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ارتفاع جديد بأسعار البيض والفروج

تدخل أسعار الفروج والبيض في اللاذقية بورصة التسعير الأسبوعية بعد أن وصل سعر كيلو الفروج إلى 3600 ليرة، وكيلو السفن 5500 ليرة وكيلو الفخذ 4900 ليرة، مقابل 6700 ليرة لصحن البيض.

مواطنون من اللاذقية طالبوا بإيجاد آلية لضبط الأسواق وتفعيل دور حماية المستهلك لتكون اسماً على مسمى، وتحميهم من استغلال بعض الباعة الذين يتحكمون بسعر البيضة لتبدأ من 215 حتى 225 ليرة.

من جهته، بيّن مدير عام منشأة الدواجن في اللاذقية "باسم حسن"، أن التذبذب الكبير بأسعار الفروج والبيض في الأسواق نتيجة العشوائية في التربية وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار المواد العلفية والبيطرية بشكل كبير.