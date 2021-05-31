ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة القادم بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك زائد المقرر هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ارتفعت 50 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69.22 دولاراً للبرميل بعد تحديد سعر التسوية عند أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة الماضي.. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز 66.87 دولاراً للبرميل مرتفعاً 55 سنتاً أو 0.8 بالمئة.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من بينهم روسيا غداً حيث من المتوقع ألا تحيد المجموعة المعروفة باسم أوبك زائد عن خططها لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجياً حتى تموز المقبل.