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ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق دون أي مبرر

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي” أن مادة الزيوت النباتية متوفرة بأنواع وأحجام مختلفة ولا توجد قلة بالمادة ولكن هناك ارتفاعاً بسعرها في الأسواق بحجة كونها مادة مستوردة، مضيفاً: “هناك حلقة مفقودة بين تجار الجملة والمفرق”

وأفاد “المعقالي” أن الأسعار الموجودة في الأسواق هي أسعار غير عادية فهي تزيد نحو ثلاثة أضعاف إذا ما قارناها بالسعر العالمي، علماً أن مادة الزيوت النباتية تعد مادة غذائية فهي معفاة من الرسوم الجمركية، حيث لا مبرر لرفع سعرها إلى هذا الحد.

وقال “المعقالي”: “وجهنا كتاباً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح سبب اختلاف الأسعار وارتفاعها من منطقة إلى أخرى، ولكن لم يتم الرد بعد”.