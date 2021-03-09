ارتفاع أسعار الزيت والسكر على سعر مبيع جميع أنواع الحلويات

ووفقاً لصحيفة “الثورة” فإن سعر مبيع كيلو العوامة والمشبك وهي حلويات شعبيةبسيطة، في أسواق درعا وطفس ونوى تجاوز الـ 4500 ليرة، بينما كان سعرها قبل شهرين نحو 3000 ليرة.



ونقلت الصحيفة عن أحد الباعة، قوله: إن “هذا النوع من الحلويات الشعبية كان بسيطاً مقارنة مع باقي أصناف الحلويات وكان المواطنون يقبلون عليها بسبب سعرها الشعبي ولكن ارتفاع أسعار الزيت والسكر والطحين بشكل مضاعف وهي مواد أساسية في صناعة الحلويات، أدى إلى رفع أسعارها”، مضيفاً “هناك الكثير من المحال أغلقت أبوابها بسبب الغلاء وعدم إقبال الناس على الشراء”.



ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المواطنين كانوا يقبلون على شراء الحلويات الشعبية مثل: “المشبك والعوامة وأصابع الدب”، بسبب رخصها مقارنة مع باقي أصناف الحلويات ولكنهم أصبحوا غير قادرين على الشراء حالياً بسبب ارتفاع السعر.



بدورهم، باعة السكر والزيت والطحين، بيّنوا أن “ارتفاع سعر الصرف وتقلبات السوق بشكل يومي كان له أثر على أسعار مواد الزيت والسكر والطحين وباقي المواد الغذائية”، حيث أصبح سعر كيس السكر وزن 50 كغ 105 آلاف ليرة وتنكة الزيت سعة 16 ليتراً 125 ألف ليرة وكيلو الطحين بـ 1000 ليرة وهذا الأمر كان له تأثير على أسعار مبيع الحلويات.