ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.



وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1820.34 دولاراً للأوقية بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1822 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.08 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2769.98 دولاراً ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1120.77 دولاراً.