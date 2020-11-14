ارتفاع أسعار البيض سببه التهريب إلى دول الجوار

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد عن وجود تهريب حالياً للبيض إلى دول الجوار وخصوصاً العراق.



ولفت إلى أن نسبة التهريب تعادل ١٠ بالمئة من الإنتاج الحالي .



وبيّن أن سعر صندوق البيض الذي يحوي ١٢ كرتونة في سورية نحو ٥٥ ألف ليرة سورية أما سعر صندوق البيض في العراق بحدود ١٥٠ ألف ليرة و تبعا لذلك فإن فارق السعر الكبير قد أسهم بتهريب البيض.



وأشار إلى أن إنتاج البيض حالياً قليل ولا يغطي حاجة السوق ولذلك فإن تهريب نسبة من الإنتاج إلى دول الجوار أدى إلى ارتفاع السعر في السوق المحلية .



واعتبر أنه لو لم يتم تهريب البيض لانخفض سعر البيض باعتبار أن القوة الشرائية للمواطن ضعيفة حالياً، مشيراً إلى عدم وجود بوادر لانخفاض سعر البيض خلال الأيام القادمة .وعن تصدير البيض أوضح أن هناك تصديراً لبعض دول الخليج لكن بكميات قليلة .