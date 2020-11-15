ارتفاع أسعار الألبان والأجبان والحلول المطروحة

ارتفع سعر كيلو الحليب خلال ثلاثة أشهر من 400 ل.س إلى 750 وأكثر، أما اللبن وصلت تكلفته بدون أي أرباح إلى 1000 ل.س، رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان في دمشق وريف دمشق عبد الرحمن الصعيدي قال: "يوجد عدة عوامل لارتفاع أسعار الألبان والأجبان أولها رفع سعر الحليب الناتج عن غلاء الأعلاف وعدم توفرها"، مضيفاً أن السبب الثاني هو التصدير وطالبت المؤسسة الجهات المعنية عدة مرات بإيقافه لأنه من المفترض قبل الإقدام على هذه الخطوة أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، ولكن حجة المصدرين أنهم يوفرون قطعاً أجنبياً للبلد، وطالب مؤسسة الأعلاف بتأمين كميات كافية من العلف بشكل سلس ويومي، بحيث لا يضطر المربي أن يشتري من السوق السوداء.



الصعيدي أكد طرح موضوع زراعة علف الأزولا، لأنه قابل للتطبيق في سورية، كتجربة مشابهة لمصر، آملاً تطبيقها لأنها الحل الأفضل لخفض الأسعار.



المصدر: شام إف إم