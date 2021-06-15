"ادفع فاتورتك من المنزل" .. مؤسسة مياه طرطوس تطلق خدمة الدفع الالكتروني .

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة طرطوس عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير اعتباراً من اليوم الثلاثاء 15/6/2021 .



وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، سيكون بإمكان المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية في المصارف العامة والخاصة التالية :



- المصرف التجاري السوري .



- المصرف العقاري .



- بنك بيمو السعودي الفرنسي .

- بنك البركة .

- بنك الشام .

- بنك سورية الدولي الاسلامي .



ونوهت المؤسسة في بيانها إلى ضرورة مراجعة المواطنين الذين لديهم حسابات بالمصارف العامة بغرض تفعيل الخدمات الالكترونية بحساباتهم لمرة واحدة فقط .