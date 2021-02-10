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اختيار ربا زرقا حكماً في مباراة الوحدة والشرطة

اختيار ربا زرقا حكماً في مباراة الوحدة والشرطة

اختار اتحاد كرة القدم حكّام الجولة الخامسة عشر من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم ومن بينهم الحكم الدولي ربا زرقا.

واختار الاتحاد زرقا لتكون مساعداً ثانياً “حكم راية” لمرافقة طاقة التحكيم في مباراة الوحدة والشرطة المؤلف من وسام ربيع و علي أحمد و سامي حساني.

وصدر اسم زرقا ضمن القائمة الدولية للحكام السوريين لعام 2021 في نهاية عام 2020 كحكم راية، علماً أنها أول امرأة عربية تحصل على الشارة الدولية للتحكيم من “الفيفا”.وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحكم زرقا بتحكيم مباريات دوري الرجال، حيث سبق لها أن حكمّت مباراة الكرامة والجزيرة في موسم 2017.

وتبدأ اليوم الجولة الثانية من مرحلة الإياب في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

 


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