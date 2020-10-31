اختبار “التوفل” أصبح متوفرا في سوريا عبر نسخته المنزلية

أصبح بإمكان السوريين داخل سوريا التقدم إلى امتحان “التوفل” عبر النسخة المنزلية منه، بعد أن حرمتهم العقوبات المفروضة على سوريا من التقدم لسنوات.



وقال محمد ملحم، مؤسس مجموعة ” English Skill Up for Syrians”، إن “موقع “إيتس” أطلق منذ عدة أشهر نسخة منزلية بإسم “Home Edition” والتي تمكن أي شخص من التقدم لاختبار “التوفل”من المنزل”.



وأضاف انه “تواصل مع الموقع سائلاً “عما إذا كان بإمكان السوريين داخل سوريا من التقدم إلى الاختبار عبر النسخة المنزلية الجديدة وكان الرد بالإيجاب إلا أنه بعد العودة للموقع كان اسم سوريا مازال محجوباً”.



وبين أنه “بالتواصل مع مسؤولين طلب منها بإيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها آلاف الطلاب السوريين الذين يضطرون إلى السفر للبنان أو أحد الدول المجاورة للتقدم للامتحان”.



وتابع أن “مشكلة عنوان السكن حُلت بعد أن أصبح اسم سوريا متوفراً داخل موقع الاختبار”، منوهاً إلى أن “مشكلة الدفع الالكتروني مازالت متواجدة بسبب العقوبات وهو ما سيضطر الطالب إلى إيجاد وسيلة للدفع خارج البلاد”.



وحرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا مئات الطلبة السوريين من إتمام دراستهم، أو الحصول على منح جامعية لمختلف المراحل، أو حضور ورشات أو فعاليات تعليمية، إضافة إلى الحرمان من مختلف أشكال التعليم الالكتروني المتاح للجميع حول العالم بشكليه المدفوع والمجاني.



ورغم أن وباء “كورونا” فتح المجال أمام الكثيرين للتعلم عن بعد، بعد أن فتحت المؤسسات التعليمية مواقعها الالكترونية لدورات ودبلومات وورشات تعليمية عن بعد وبشكل مجاني أحياناً، ومدفوع مرات أخرى إلا أن السوريين لم يتمكنوا من الاستفادة من أي المواقع التي قدمت ذلك، والسبب العقوبات الأمريكية.



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