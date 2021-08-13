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احذروا القلي بالزيوت النباتية فهي قاتلة!

حذّر خبراء الصحة في بريطانيا من خطر القلي ببعض الزيوت النباتية، مثل زيت الذرة وزيت دوار الشمس لأنّها تسبب السرطان، ونشرت صحيفة “تلغراف” البريطانيّة نتائج دراسة حديثة أظهرت أنّ الطبخ ببعض الزيوت النباتيّة يطلق مواد كيماوية اسمها الالدهيدات، يتم ربطها بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والخرف والتشوهات أثناء الحمل والقرحة وارتفاع ضغط الدم.

ونصح الخبراء الذين عملوا على هذه الدراسة باستخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند وحتى الزبدة لقلي الطعام.

وأوضح أستاذ الكيمياء مارتن غروتفلد في جامعة دي مونتفورت في مدينة ليستر البريطانية، أنّ أبحاثه كشفت أن وجبة اعتيادية من السمك والبطاطا المقليين بزيوت نباتية، تحتوي على الألدهيدات السامة بنسبة أكبر مئة أو مئتي مرة من الحد الآمن الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن هذه الزيوت نقية تماماً ولا تهدد صحة الانسان، الا ان استخدامها المتكرر للقلي سيشكل خطراً على الصحة.