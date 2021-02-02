"احتكاك خطير" بين مقاتلة روسية ومدمرة أمريكية

أظهر مقطع فيديو قيام مقاتلة روسية بالاقتراب بشكل بالغ الخطورة من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في البحر الأسود، بحسب بيان عسكري أمريكي.



وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأسطول السادس الأمريكي إن المدمرة "دونالد كوك" العاملة في البحر في البحر الأسود، قد تعرضت يوم الأحد إلى اقتراب منخفض من طائرة روسية من طراز من طراز Su-24 .



وأضاف كايل رينز إن الطائرة الروسية اقتربت من أحد جانبي المدمرة بحوالي 100 ياردة، وإن الاحتكاك استمر حوالي 10 دقائق.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس عن منظمة دفاعية روسية قولها إن المقاتلة كانت تتعقب دونالد كوك منذ دخولها البحر الأسود في 23 كانون الثاني.



وتعمل المدمرة دونالد كوك بالتزامن مع مدمرة الصواريخ الموجهة بورتر وناقلة النفط لارامي في البحر الأسود.