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اتفاقية تعاون بين أكساد ووزارة الزراعة العراقية

وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم مع وزارة الزراعة العراقية “اتفاقية تعاون” حول سبل التعاون والنشاطات بين الجانبين بمجال مكافحة التصحر والعواصف الغبارية والترابية والتغيرات المناخية وكيفية تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراض منتجة وزراعتها بمحاصيل استراتيجية.

وأكد مدير المركز د.نصر الدين العبيد في تصريح صحفي استعداد مركز “أكساد” الدائم لوضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة العراقية بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في بلدهم.

بدوره أعرب وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي عن تقديره لجهود مركز “أكساد” والعاملين به لتحقيق الأمن الغذائي والمائي العربيين ولتقديم خبرتهم في المجال العلمي والعملي للعديد من الدول العربية.

 


المصدر: سانا