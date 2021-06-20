اتفاق سوري عراقي على تبادل الخبرات في مجال حماية البيئة والحد من التصحر

وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” مع وزارة الزراعة العراقية “اتفاقية تعاون”، حول سبل تطوير العلاقات والعمل المشترك في مجال العمل البيئي وإيجاد آليات لمكافحة التصحر وانحباس الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية وإيجاد الحلول اللازمة.



حيث بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي والوفد المرافق سبل هذا التعاون.



وأفاد الوزير مخلوف في حديثه لوكالة “سانا”، بأنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال حماية البيئة والحد من التلوث والتصحر وتفعيل الاتفاقية الموقعة مع الجانب العراقي سابقاً في هذا المجال بما يخدم القطاع الزراعي ولا سيما أن البلدين يتعرضان للممارسات نفسها من قبل الجانب التركي الذي يقوم بقطع المياه عن الأهالي في الحسكة وإقامة السدود على نهري الفرات ودجلة بطريقة غير شرعية.



وأشار مخلوف إلى ضرورة التكامل في العمل بين سوريا والعراق وإيجاد الحلول المشتركة لمعالجة الكثبان الرملية وتعزيز العمل في المجالات التي تؤدي إلى حماية البيئة.



بدوره، أوضح الوزير الخفاجي أن العراق حريص على التعرف على المشاريع التي نفذت في سوريا في المجال البيئي ودور الوحدات الإدارية في ذلك للاستفادة من هذه التجربة مستقبلاً معرباً عن الأمل في الوصول إلى آليات عمل لمعالجة شح المياه بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تدهورها.