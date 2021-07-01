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اتفاق أردني سوري ينهي أزمة برادات الشحن السورية على الحدود

ذكرت وكالة "سانا"، أن اتفاقاً أردنياً سورياً جرى لإنهاء أزمة برادات الشحن السورية على الحدود بين البلدين.

وينهي الاتفاق مشكلة تكدّس برادات الشحن السورية المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية.

كما ذكرت الوكالة أن الاتفاق جرى بعد مساع قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمّان مع الوزارات الأردنية، حيث قرر وزير الداخلية مازن الفراية تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.

كذلك ذكرت وزارة الاقتصاد السورية في بيان أن التنسيق يتم حالياً لزيادة طاقة فحوصات الـ "بي سي ار" اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.