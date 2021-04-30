اتصالات حماة توضح أسباب انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في الحي الشمالي بالسلمية

اشتكى عدد من أهالي الحي الشمالي في مدينة السلمية عبر تلفزيون الخبر انقطاع في خطوط الهاتف الثابت وخطوط الانترنت adsl في مناطقهم منذ مدة طويلة، علما أنهم راجعوا مركز هاتف السلمية دون جدوى.



بدوره، المهندس منيب الأصفر مدير اتصالات حماة أوضح في معرض رده عبر تلفزيون الخبر حول شكاوى الأهالي أن “سبب الانقطاع يعود لتسرب مياه الصرف الصحي لغرفة تفتيش تابعة لكبين يغذي عدد من الخطوط في الحي ما أدى إلى تعطل وتضرر قسم منه “.



واوضح الأصفر “أن الخطوة الأولى في العمل كانت وقف تسرب المياه الملوثة إلى غرفة التفتيش وهو ما تم بالفعل”.



وأضاف أن “ورش الإصلاح والصيانة في مركز الهاتف بمدينة السلمية تقوم بالعمل على إصلاح الضرر في الكبين والخطوط، مشيرا إلى أن العمل ليس سهلاً ويحتاج إلى جهد كبير”.



و أكد مدير اتصالات حماة “أن الخدمة ستعود خلال أقرب وقت ممكن فور انتهاء الورش من الإصلاح”، مبينا “أن الضرر كبير في الكبين.”





الخبر