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اتحاد غرف الصناعة: حصلنا على سعر تحفيزي بشأن تعهد القطع الأجنبي من المركزي

أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة أن اللجنة وعدداً كبيراً من أصحاب شركات الشحن والصناعيين والتجار توصلوا خلال لقائهم مع حاكم مصرف سورية المركزي بشأن تعهد التصدير إلى عدد من النقاط المهمة لا سيما توضيح الحاكم بأن تعهد التصدير يعيد نحو ٥٠% من قيمته وسنقدم سعراً تحفيزياً عن السعر الموازي وليس سعر صرف المركزي، مبيناً أن السعر التحفيزي سيكون ٢٠ ليرة عن الدولار حسب السوق الموازي وبالتالي المصدر لن يكون لديه ضرر وسيكون لديه ربح، مبيناً أن تعهد التصدير هو إجراء يمكن أن يستغرق زمن أطول قليلاً إلا أنه لن يكون أي احد ضد الفائدة.


وأشار نحلاوي أن ٥٠% الباقي من الدولار أعطى أريحية للمصدر لكي يستورد فيهم أو يحولهم أو يتنازل عنهم لأي مستورد آخر كونهم دولاراً تصديرياً أو بيعهم لشركات الصرافة إن أراد أو يأخذهم بشكل نقدي بأن يطلب منهم تسليمه الدولار الخاص به و الموجود في العراق أو أي بلد وأن يسلمه في سورية ويدفع عمولة التحويل ٣ أو ٥ بالألف أو حسب العمولات بكل وقت.

أما بشأن التصدير فأشار إلى وجود قائمة صدرت من تسعين مادة وستمول كلها من قبل الصرافة حصراً ولدينا المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وبالنسبة للبضاعة التي تم شحنها بعد ٣١ /٨ / والتي تم دفع رعبون لها ولم يتم شحنها بعد، يمكن بكتاب من الحاكم استثناؤها بفترة التمويل التي صدرت قبل تاريخ ٣١/ ٨/ يمكن تمويلها من مصادر خاصة ويصدر بها استثناء من المركزي.

أما بشأن برادات الخضار المتوقفة فقد وعد الحاكم بنقل هذا الملف إلى اللجنة الاقتصادية ومناقشته مع المعنيين، مشيراً إلى أن بعض المصدرين الزراعيين أبدوا بعض الانزعاج إلا أنهم استوعبوا القرار وأصبح مقبولاً لديهم بعد التوضيح مشيراً إلى أن موضوع المستوردات يجب أن تكون ممولة من شركات الصرافة مشيراً إلى موضوع آلية العمل الخاصة بتعهد القطع حيث طالبنا أن يكون لدينا طرق مبسطة لاستعادة الدولار فتم توضيح أنه بمجرد أن يتم تسليم الصراف المعتمد لديك في الخارج قيمة الصادرات والبالغة ٥٠% تستلم مباشرة قيمتها من أي بنك وضع لديه التعهد أي خلال ساعة أو ساعتين من استلام الحوالة من الصراف الذي تعمل معه.

آملاً أن تكون الأمور تسير نحو الأفضل بما فيه فائدة للبلد ونأمل من كل صناعي العمل لتحقيق الازدهار للصادرات وللصناعة المحلية.

 


الثورة