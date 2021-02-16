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اتبع هذه الخطوات لتأجيل إرسال الرسائل على تليجرام

اتبع هذه الخطوات لتأجيل إرسال الرسائل على تليجرام

يوفر تطبيق التراسل السريع “تليجرام” العديد من المميزات بما في ذلك ميزة “جدولة” إرسال الرسائل، فهناك أوقات قد يرغب فيها المستخدم في إرسال رسالة محددة في وقت محدد.

حيث يقدم تليجرام ميزة تتيح للمستخدمين جدولة رسالة يمكن إرسالها في وقت محدد، لذلك، إذا كنت تريد أيضاً جدولة رسالة على تليجرام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

-افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي.

-افتح الآن الدردشة التى تريد جدولة رسالة فيها.

-بعد هذا اكتب الرسالة التي تريد جدولتها.

-الآن اضغط لفترة طويلة على إرسال الرسالة.

-ستلاحظ الآن خيار جدولة رسالة.

-اضغط على خيار رسالة الجدولة وسيطالبك التطبيق بتحديد التاريخ والوقت.

-بعد ذلك ستتم جدولة الرسالة وستستمر فى الوقت المحدد.