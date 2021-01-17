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ابتكار “أذكى” كمامة في العالم من البلاستيك

ابتكار “أذكى” كمامة في العالم من البلاستيك

أعلنت شركة ريزر للألعاب أنها ابتكرت “أذكى” كمامة على مستوى العالم، والمصنوعة من البلاستيك الشفاف، ما يجعل من السهل قراءة حركات الشفاه والتعرف على تعبيرات الوجه.

وبحسب التصميم الأولي للكمامة، الذي كُشِف النقاب عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، فإن الكمامة تضخم صوت المستخدم لمنع كتمانه نتيجة ارتداء الكمامة، كما يشمل التصميم تهوية فعالة تساعد على زفير أدفأ واستنشاق هواء أبرد، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ومايميز التصميم الشفاف للكمامة هو وجود خاصية إضاءة تجعل الجزء الداخلي منها يضيء بشكل آلي عندما يتعرض للظلام، الأمر الذي يجعل ملامح الوجه واضحة، حيث يسمح ذلك للمستخدم أن “يعبر عن نفسه بشكل واضح بغض النظر عن ظروف الإضاءة”.

وبحسب الشركة فإن وضع السيليكون حول الوجه يحافظ على الراحة ويمنع الكمامة من لمس الفم، وتضيف أن وجود حلقتين أكثر كثافة محيطتين بالأذن يسبب ضغطا أقل على أذنيك.

يذكر أن الميكروفون المُثبت في الكمامة ومضخم الصوت يجعلان الصوت أكثر وضوحا، ولا تزال هذه مجرد فكرة أولية للمنتج ولم يتم عرضه للبيع في الوقت الراهن، بحسب الشركة.