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إيلون ماسك يتصدّر المركز الأول في قائمة فوربس لأصحاب المليارات متجاوزاً مؤسس أمازون

إيلون ماسك يتصدّر المركز الأول في قائمة فوربس لأصحاب المليارات متجاوزاً مؤسس أمازون

كشفت" مجلة فوربس " أن  رجل الأعمال "إيلون ماسك" إستطاع العودة إلى المرتبة الأولى لترتيب أثرى أغنياء العالم بعد أن وصلت كامل ثروته إلى أكثر من 200 مليار دولار للمرة الأولى. 


وقد أوردت المجلة أنّ ثروة مؤسس شركة SpaceX والمدير العام لشركة Tesla زادت خلال يوم واحد بما يقارب 3.8 مليار دولار لتصل ثروته في نهاية التداول في 27 سبتمبر إلى 203.4 مليار دولار. وبهذا الشكل أصبح الشخص الثالث في العالم، الذي تجاوز حدود 200 مليار دولار، بعد أن كان أول من حقّق ذلك مؤسس "أمازون" جيف بيزوس في أغسطس 2020، وفي يونيو الماضي برنارد أرنو رئيس مجموعة Louis Vuitton Moët Hennessy. 


ليأتي ماسك ويحتل المرتبة الأولى في يناير، ثم يخسره أمام بيزوس مرة ثانية الذي يحوز على 197،7 مليار دولار، أمّا الآن فهو يفوقه بما يتجاوز ستة مليارات دولار 


 لينال المرتبة الثالثة أرنو بـ 175.7 مليار، والرابعة بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت " ب 131 مليار، والخامسة مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" الذي يملك 126.4 مليار دولار.المصدر: روسيا اليوم