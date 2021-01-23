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إيقاف مدرب حطين حتى نهاية الموسم وغرامات جديدة في الدوري السوري

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مجموعة من العقوبات على ضوء أحداث الأسبوع الثاني عشر من الدوري السوري الممتاز وأبرزها إيقاف مدرب فريق حطين حسين عفش حتى نهاية الموسم.

وجاء في القرار أنه “تمت المصادقة على محضر لجنة الانضباط رقم 11 تاريخ 20-1-2021 ووفقاً لأحداث مجريات مباراة حطين و الشرطة تقرر إيقاف مدرب فريق حطين حسين عفش عن مرافقة فريقه أو أي فريق آخر حتى نهاية الموسم بسبب شتمه حكم المباراة واتباعه سلوكا مشينا باللفظ”.

وتم إقرار تغريم نادي حطين مليون ليرة سورية و إقامة مباراة واحدة على أرضه بدون جمهور بسبب الشتم الجماعي على حكم المباراة إضافة لتوجيه إنذار للكادر الفني والإداري لدخولهم أرض الملعب.

إضافة لتغريم نادي حطين بخمسمائة ألف ليرة بسبب رمي الحجارة و الزجاجات الفارغة، علما أن مباراة حطين و الشرطة يوم الجمعة انتهت بفوز نادي الشرطة بهدف وحيد.

ووفقاً لأحداث مباراة الفتوة والوثبة تم تغريم نادي الفتوة بغرامة مالية وقدرها مليون ليرة سورية، مع إقامة مباراة على أرضه من دون جمهور وذلك للشتم الجماعي الذي قام به جمهوره للمرة الثانية على حكم المباراة”.

يُذكر أنّ مباراة الفتوة و الوثبة انتهت بفوز الوثبة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفتوة.

 

 



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