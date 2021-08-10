إيقاف مخصصات أكثر من 250 سرفيس في اللاذقية ..مسؤول: تعرفة جديدة خلال أسبوع

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية "مالك الخير"، على خلفية عدة شكاوي من المواطنين من عدام إلتزام سائقي السرافيس بتعرفة الركوب التي صدرت مؤخراً وتقاضيهم أجوراً مضاعفة " أنه تم إيقاف مخصصات أكثر من 250 سرفيس في المحافظة، وذلك لتقاضيهم أجور زائدة وتغيير خطوط سيرها المعتمدة لدى المحافظة"



وأكد الخيّر أنه تم فرض وضع تعرفة الركوب الجديدة في مكان بارز داخل السرفيس وعلى بابه من الخارج حتى يكون واضحاً لجميع الركاب. وبيّن الخير أن المخالفات تبدأ من ايقاف السائق عن العمل لمدة 7 أيام ومن ثم إيقاف مخصصات مادة المازوت عن الآلية المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع غرامة مالية قدرها 150 ألف ليرة، ومن ثم سحب البطاقة وسحب إجازة قيادة السيارة، وبذلك لا يمكن أن تعمل على أي خط سير داخل المحافظة.



وطالب الخير المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية في المدن والوحدات الادارية الموجودة في ريف المحافظة وذلك من خلال تقديم شكوى عند وجود مخالفة، لافتاً إلى أن المواطن يجب أن يكون له دور أكبر وفعال، خاصة أن عناصر الجهات الرقابية لا يمكنهم الوجود في جميع الأوقات على خطوط السير جميعها في المحافظة ريفاً ومدينة.



كما كشف الخيّر أن هناك تعرفة ركوب جديدة للسرافيس ستصدر خلال أسبوع، تراعي مطالب السائقين برفع التعرفة لتتماشى أكثر مع ارتفاع سعر ليتر للمازوت وغلاء قطع غيار السيارات وأجور الصيانة وإصلاح الأعطال.