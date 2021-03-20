إيقاف العمل بمشروع معمل “تاميكو” في السويداء بسبب “تكلفته العالية”

أوقف مجلس الوزراء العمل بمشروع معمل تابع لـ”شركة تاميكو” ضمن “المنطقة الصناعية بأم الزيتون” في السويداء بهدف ضغط النفقات نظراً لتكلفته العالية.



وبين المدير العام للشركة العربية الطبية للأدوية الدكتور فداء علي، بحسب صحيفة “الثورة” ، أن “قيمة الأعمال الإنشائية التي تم الاتفاق عليها تبلغ 5 مليارات و54 مليون ليرة مع الشركة العامة للبناء والتعمير”، مضيفاً أن “الشركة الطبية العربية للأدوية تقصدت أن ينفذ هذا المشروع من قبل جهة من جهات القطاع العام”.



وأضاف أن “التكلفة التقديرية للمعمل تصل إلى 11 مليار ليرة بأسعار دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة ويمكن أن يؤمّن حوالي 400 فرصة عمل، وسيتمّ البدء بالتنفيذ من قبل الجهة المبرم الاتفاق معها بعد المصادقة من قبل مجلس الوزراء”.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ووزارة الصناعة طالبا بإعادة عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء للمباشرة في هذا المشروع الحيوي لأهميته في تحقيق الإنماء المتوازن في القطر”.



وتعد “تاميكو” شركة حكومية مختصة بإنتاج الأدوية، وكانت تتخذ من بلدة المليحة بريف دمشق مقراً لها ولمعملها، لكنها غادرته عام 2013 بسبب الأوضاع، وانتقلت إلى معملها في باب شرقي بدمشق.



ووصلت قيمة مبيعات الشركة الطبية العربية “تاميكو” إلى 7.2 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الماضي وحتى 22 كانون الأول منه، فيما أنتجت بقيمة 9 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام سابق لمديرها فداء علي.