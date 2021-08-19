إيقاف أعضاء في الهيئة التدريسية بجامعة الفرات عن العمل بسبب “الفساد المالي والأخلاقي”

أعلنت جامعة الفرات في دير الزور إحالة ثلاثة من كوادرها التدريسية إلى مجلس التأديب لمحاكمتهم أصولاً في قضايا تتعلق بالفساد المالي و الأخلاقي.وقال مصدر في جامعة الفرات بدير الزور انه “في إطار محاربة الفساد الإداري والأكاديمي والعلمي ورود معلومات مفادها تورط عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الجامعة بحالات فساد”.



وتابع المصدر ” تمت إحالة هذه الملفات إلى اللجان التي شكلت للتحقيق وبناء عليه فإن رئاسة الجامعة وفي ضوء نتائج التقارير التحقيقية المقدمة من قبل رؤساء هذه اللجان قد اتخذت جملة من القرارات”.

وذكر المصدر ان القرارات طالت ” كل من الدكتور (( و.ع.خ.)) كلية التربية بدير الزور ودكتور ((م.ع.ش)) بكلية الحقوق بدير الزور والدكتور ((م.م.ق)) كلية الهندسة البتروكيميائية بدير الزور”



وشرح المصدر انه” تم توقيف الأعضاء الثلاثة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك بسبب ثبوت تورطهم في المخالفات المنسوبة إليهم ” بحسب المصدر .



وأضاف أن “رئاسة الجامعة مازالت تمارس عمليات الإشراف والمتابعة والرقابة الوقائية لمنع وقوع اياً من العاملين في جامعة الفرات بالمخالفة بقصد أو بغير قصد” .