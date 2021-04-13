استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون

إيران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي سنعلن عنها لاحقا ردا على إجراءاته

أعلنت إيران أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي فرضها على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، معتبرة أن هذه العقوبات "لا قيمة لها".

وأعلنت عن تعليق المباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات، ردا على العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات تستهدف 8 من قادة قوات الباسيج والشرطة الإيرانية و3 سجون بسبب "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".
وتعتبر العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" منذ عام 2013.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثوري حسين سلامي وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

 


المصدر: RT