إيران تنشر صورا وفيديو لسفينتها التي استهدفت شرقي المتوسط

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية فيديو وصورا، أكدت أنها لسفينة الشحن الإيرانية التي تعرضت للاستهداف بصاروخ في شرقي المتوسط مؤخرا.



وأكدت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية في وقت سابق تعرض سفينة تجارية تابعة لها لهجوم وصفته بـ"الإرهابي" في البحر المتوسط الأربعاء الماضي.



وأشار المتحدث باسم المؤسسة علي غياثيان، أمس الجمعة إلى أن "سفينة "شهر كرد" التي كانت في طريقها إلى أوروبا أصيبت خلال إبحارها في المياه الدولية بانفجار ألحق بها بعض الأضرار".



وأوضح أن "الانفجار أصاب جسم السفينة، وأدى إلى نشوب حريق محدود تمكن طاقم السفينة من إخماده على الفور من دون وقوع إصابات".



وكانت صحيفة "ذي إندبندنت" بنسختها الفارسية، قد أفادت بأن "السفينة أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو-أرض، خلال إبحارها شرقي المتوسط بالقرب من المياه الإقليمية السورية".







المصدر: RT