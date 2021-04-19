مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا

إيران تستعرض صواريخ جديدة

أزاح الجیش الإيراني أمس، الستار عن 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي، وذلك خلال عرض عسكري في العاصمة طهران، بمناسبة يوم الجيش الإيراني.

والمنظومات هي "دماوند" البعيدة المدى، ومنظومة "ذو الفقار" الصاروخية منخفضة المدى، ومنظومة "مجيد" الصاروخية القادرة على مواجهة مجموعة متنوعة من الأهداف، إضافةً الى منظومة "خاتم" للتحكم بنيران المدفعية.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن منظومة "دماوند" الجديدة قادرة على اعتراض وتدمير مختلف أنواع الطائرات والصواريخ الباليستية و"كروز".

كما استعرض الجيش الإيراني عشرات الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتحتفل إيران في يوم 18 نيسان من كل عام، بيوم الجيش وتعرض خلاله أهم الإنجازات العسكرية المتعلقة بالجيش الإيراني. 