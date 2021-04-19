إيران تستعرض صواريخ جديدة

أزاح الجیش الإيراني أمس، الستار عن 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي، وذلك خلال عرض عسكري في العاصمة طهران، بمناسبة يوم الجيش الإيراني.



والمنظومات هي "دماوند" البعيدة المدى، ومنظومة "ذو الفقار" الصاروخية منخفضة المدى، ومنظومة "مجيد" الصاروخية القادرة على مواجهة مجموعة متنوعة من الأهداف، إضافةً الى منظومة "خاتم" للتحكم بنيران المدفعية.



وبحسب وسائل إعلامية، فإن منظومة "دماوند" الجديدة قادرة على اعتراض وتدمير مختلف أنواع الطائرات والصواريخ الباليستية و"كروز".



كما استعرض الجيش الإيراني عشرات الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية، وأنظمة الحرب الإلكترونية.



وتحتفل إيران في يوم 18 نيسان من كل عام، بيوم الجيش وتعرض خلاله أهم الإنجازات العسكرية المتعلقة بالجيش الإيراني.