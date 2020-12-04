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إيران ترفض شروط بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي

صرح وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، أن طهران لا تقبل بشروط مسبقة من جانب الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن برنامجها النووي، مؤكداً على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 قبل إجراء محادثات.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة عليها "التزامات" يجب أن تنفذها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات عن إيران، إذا التزمت "بشكل صارم بالاتفاق النووي".

وفي أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.