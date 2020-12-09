إيران.. القبض على بعض المتورطين باغتيال العالم النووي فخري زاده

بالتزامن مع اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية أمير عبد اللهيان، أنه تم التعرف على بعض العناصر المتورطة بالاغتيال.



وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية: “لقد تم التعرف على بعض العناصر المتورطة باغتيال زاده، وتم اعتقال بعضهم والأجهزة الأمنية ستعلن عن هذا الأمر لاحقاً”.



وأضاف: “من المؤكد أن الصهاينة لم يستطيعوا ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده لوحدهم ومن دون تعاون الأجهزة الأخرى”، لافتاً إلى أنه “في منطق السياسة الخارجية من السذاجة التفكير بأن مجيء الرئيس المنتخب جو بايدن سوف يكون العصر الذهبي لتطبيق الاتفاق النووي وحل المشاكل التي نعاني منها تجاه الطرف الآخر”.



وشدد على ضرورة ألّا يتم الأخذ بالأقاويل الأمريكية المضطربة، “بل ملاكنا سوف يكون تصرف أمريكا مستقبلياً”، مضيفاً: “على بايدن والديمقراطيين القول ما إذا كانت استراتيجيتهم المقبلة مواصلة العداء مع الشعب الإيراني، أم الصداقة والتعاون السلمي.. لن يكون لنا اتفاق إقليمي أو اتفاق صاروخي على غرار الاتفاق النووي”.



وكان مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، قد كشف في حديث مع شبكة “CNN” الأسبوع الفائت، أن الكيان الإسرائيلي هو من يقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني.



يشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية، أعلنت يوم الجمعة الفائت، عن اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زاده، قائلة: “العالم فخري زادة تعرض لعملية اغتيال بتفجير وإطلاق نار في أبسرد بمنطقة دماوند قرب طهران”، وقد شُيع جثمانه صباح يوم الإثنين الفائت، واقتصر التشييع على كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب فايروس كورونا المستجد “كوفيد19”.