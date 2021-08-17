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إيران: الفشل الأميركي في أفغانستان فرصةٌ للسلام

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن «الفشل العسكري» للولايات المتحدة في أفغانستان يتيح فرصة لتحقيق «سلام دائم» في البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيسي قوله: «يجب أن تصبح الهزيمة العسكرية لأميركا وانسحابها فرصة لاستعادة الحياة والأمن والسلام الدائم في أفغانستان».

وأضاف: «تؤيد إيران جهود استعادة الاستقرار في أفغانستان، وكدولة مجاورة وشقيقة تدعو إيران كل الجماعات في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق وطني».

وجاء تصريح رئيسي بعد سيطرة مقاتلي حركة «طالبان» على العاصمة كابول إثر إنزال الهزيمة بالجيش الأفغاني المدعوم من الولايات المتحدة مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وفي نفس السياق، بلّغ رئيسي، وزير الخارجية المنتهية ولايته، محمد جواد ظريف، بإبقائه على اطّلاع دائم بكل التطورات التي حصلت وستحصل في أفغانستان.

وكان ظريف الضليع بالشأن الأفغاني قد شارك بشكل أساسي، في مؤتمر بون الذي رعى الانتقال السياسي في كابول بعد هزيمة «طالبان» أمام الولايات المتحدة في عام 2001.

واتهمت واشنطن إيران في الماضي بتقديم مساعدات في الخفاء لمقاتلي «طالبان» ضد القوات الأميركية، لكن إيران أعلنت دعمها لوجود حكومة أفغانية شاملة تضم جميع العرقيات والطوائف، نافيةً الاتهامات الأميركية.